На вокзале в Брянске открылась выставка Государственного архива

2026, 28 июля 10:24

На вокзале в Брянске открылась выставка Государственного архива «История в фотографиях». Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

На вокзале Брянск-Льговский в областном центре накануне открылась передвижная выставка «История в фотографиях». Её подготовили сотрудники Государственного архива региона.

На стендах выставлены уникальные фотографии. Они рассказывают о возрождении Брянска после Великой Отечественной войны, а также о людях, которые восстанавливали город: архитекторах, инженерах, строителях, учителях, воспитателях и, конечно же, железнодорожниках. На выставке представлены фото Брянска 40-х, 50-х, 60-х и 70-х годов ХХ века.

Передвижную экспозицию планируют привезти и на другие вокзалы Брянской области.

Возрастные ограничения 0+