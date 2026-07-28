Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

На вокзале в Брянске открылась выставка Государственного архива

2026, 28 июля 10:24
На вокзале в Брянске открылась выставка Государственного архива
Источник фото

На вокзале в Брянске  открылась выставка Государственного архива «История в фотографиях». Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.  

На вокзале Брянск-Льговский в областном центре накануне открылась передвижная выставка «История в фотографиях». Её подготовили сотрудники Государственного архива региона. 

На стендах выставлены уникальные фотографии. Они рассказывают о возрождении Брянска после Великой Отечественной войны, а также о людях, которые восстанавливали город: архитекторах, инженерах, строителях, учителях, воспитателях и, конечно же, железнодорожниках. На выставке представлены фото Брянска 40-х, 50-х, 60-х и 70-х годов ХХ века.

Передвижную экспозицию планируют привезти и на другие вокзалы Брянской области.

 

Возрастные ограничения 0+

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Мультимедийная выставка открылась в парке имени Толстого в Брянске
28 июля 16:34
Мультимедийная выставка открылась в парке имени Толстого в Брянске
Аварийный дом снесут на улице Коммунистической в Брянске
28 июля 14:35
Аварийный дом снесут на улице Коммунистической в Брянске
На улице Клары Цеткин в Брянске уложили асфальт по нацпроекту
28 июля 12:49
На улице Клары Цеткин в Брянске уложили асфальт по нацпроекту

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15979) брянск (7084) ДТП (2824) ГИБДД (2393) прокуратура (2149) уголовное дело (2089) Александр Богомаз (1998) суд (1796) авария (1705) мчс (1565) коронавирус (1272) дороги (1122)