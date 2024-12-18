Брянск освещают свыше 200 новогодних инсталляций и гирлянд

В Брянске к Новому году засияли свыше двухсот инсталляций и гирлянд. Об этом сообщили в городской администрации.

До Нового года осталось две недели. Областной центр уже готов к праздникам. Ежедневно электрики дорожного управления города Брянска и компании «Россети» подключают световые конструкции на улицах областного центра, скверах, парках и площадях.

Свыше 200 новогодних инсталляций и гирлянд уже сияют яркими огнями. Электрики верят, что в момент включения можно загадать желание и оно сбудется, рассказали в мэрии.