Брянск вошёл в ТОП-10 по качеству городской среды

Брянск вошёл в ТОП-10 рейтинга Минстрой России по индексу качества городской среды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Минстрой России опубликовал ежегодный рейтинг по индексу качества городской среды. Брянск вместе с 58-ю населёнными пунктами вошёл в «Группу крупных городов».

Областной центр замкнул десятку лидеров, набрав 237 баллов. От победителя – подмосковных Мытищ – Брянск отделяет 14 баллов. В Центральном федеральном округе областной центре стал шестым. За шесть лет Брянск поднялся в рейтинге на 58 баллов.

«Президент России Владимир Путин поставил национальную цель по улучшению качества городской среды в полтора раза к 2030 году. В Брянске эта задача поступательно выполняется. Мы работаем в нескольких направлениях, опираясь при этом на мнение жителей. Приоритет отдаётся тем проектам, благоустройство и ремонт которых граждане считают необходимым в первоочередном порядке», — сказал глава Брянской городской администрации Александр Макаров.