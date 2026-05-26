Брянск вспомнил военных журналистов и отметил своих

2026, 26 мая 15:14

У Брянска особая связь с военной журналистикой. Ещё в 1939 году здесь основали военно-политическое училище, из которого вышли тысячи политработников и военных журналистов.

Именно эту историческую нить вспомнили на встрече брянского медиасообщества, приуроченной к первому Дню военно-политических органов и майским патриотическим датам.

На вечере четверо заслуженных представителей региональных СМИ получили медали «За заслуги в области СМИ»: Сергей Горелов, Виктор Киселёв, Ирина Струменская и Григорий Кожурин. Участники также вспомнили юбилеи местных изданий — «КП-Брянск» исполнилось 27 лет, «АиФ-Брянск» — 26, «МК в Брянске» отметил первые пять лет.

Отдельным поводом для гордости стал видеоролик о памятнике белорусским военным журналистам, открытом в Брянске год назад. По итогам встречи объявили о запуске конкурса «Акулы пера» — для тех, кто продолжает дело региональной журналистики сегодня. Подробнее о конкурсе можно прочитать на сайте «МК в Брянске».

Фото — Наталья Маклакова