2026, 22 мая 12:22
19-летний пассажир погиб в ДТП на брянской трассе прошлой ночью. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.  

 

Ночью 21 мая на 6-м км автодороги регионального значения «Брянск — Новозыбков — Погар» в Почепском районе. 23-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Toyota при обгона не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

19-летний пассажир погиб на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель и 18-летний пассажир с тяжёлыми травмами попали в больницу. Все мужчины не были пристёгнуты ремнями безопасности. 

Предварительными причинами дорожно-транспортного происшествия стала высокая скорость и выезд на встречную полосу. Прав на управления транспортными средствами у водителя нет. На автомобилиста инспекторы составили несколько административных материалов. 

