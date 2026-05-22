19-летний пассажир погиб в ДТП на брянской трассе прошлой ночью

2026, 22 мая 12:22

19-летний пассажир погиб в ДТП на брянской трассе прошлой ночью. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ночью 21 мая на 6-м км автодороги регионального значения «Брянск — Новозыбков — Погар» в Почепском районе. 23-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Toyota при обгона не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

19-летний пассажир погиб на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель и 18-летний пассажир с тяжёлыми травмами попали в больницу. Все мужчины не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Предварительными причинами дорожно-транспортного происшествия стала высокая скорость и выезд на встречную полосу. Прав на управления транспортными средствами у водителя нет. На автомобилиста инспекторы составили несколько административных материалов.