Происшествия

Брянец получил условный срок за финансирование запрещённых организаций

2026, 21 мая 10:27
Житель Суража получил условный срок за финансирование запрещённых организаций. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о финансировании организаций, признанных нежелательными в России. На скамье подсудимых оказался 70-летний житель Суражского района. 

С декабря 2022 года по декабрь 2023 года мужчина перевел со своей банковской карты 174 тысяч рублей на счета участников иностранных организаций, признанных нежелательными на территории России. Деньги предназначались для финансирования их деятельности.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.

