Брянская «Фантазия» завоевала 25 медалей на чемпионате области

Брянский танцевальный клуб «Фантазия» завоевал 25 медалей на региональном чемпионате. Об этом сообщили в горадминистрации.

Первенство и чемпионат области по танцевальному спорту прошёл в Брянске. За награды боролись 57 дуэтов из пяти клубов.

Больше всех медалей завоевал танцевальный клуб «Фантазия» Брянска. Его воспитанники разного возраста получили 10 золотых, девять серебряных и шесть бронзовых наград.

Второе место занял клуб «Капельки». В их копилке три «золота» и одно «серебро». Замкнули тройку лидеров танцоры клуба «Спин».

Победители представят Брянскую область на первенстве Центральной России.