Брянская «Груша-кормилица» участвует во Всероссийском конкурсе

Двухсотлетняя брянская «Груша-кормилица» борется за звание «Российское дерево года 2023».

В Национальном конкурсе «Российское дерево года 2023» представлены 69 деревьев. Под номером 58 в голосовании участвует груша из деревни Коростель Брасовского района. 18-метровому дереву более двухсот лет. Оно растёт на территории поместья крестьян Хлусовых.

В заявке на конкурс рассказали историю дерева. Ещё до революции 1917 года Тихон Хлусов лакомился плодами, с груши, которую посадил его прадед. Во время войны осенью 1943 года жена Тихона и их четверо детей вернулись в Коростель из эвакуации. Они построили землянку и делали запасы на зиму: намололи немного хлеба из ржаных снопов, собирали грибы, сушили крапиву. А груши мочили в бочке, сушили в печи, укладывали в солому и ели зимой мерзлыми. Груша-кормилица помогла пережить зиму. В послевоенные годы груша также спасала семью от голода, давала возможность полакомиться кормилица груша.

Уже давно прервался род и сгорел дом. А груша осталась живым памятником умирающей деревни.