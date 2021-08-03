«Тургеневский дуб» победил в национальном конкурсе «Российское дерево года»

В конкурсе голосовали за 47 старовозрастных деревьев страны, каждое из которых носит статус «Памятник живой природы».

На первом месте по результатам голосования оказался «Тургеневский дуб», за него отдали свой голос 12 134 человек. За ним «Шаляпинская ель» и брянский «Ясень-Великан».

Победивший в национальном конкурсе «Тургеневский дуб» представит нашу страну на международном конкурсе «Европейское дерево года». Голосование начнется 1 февраля 2022 года.

К слову, Россия участвует ежегодно в этом соревновании с 2018 и стабильно попадает в тройку лучших.