Брянская многодетная мать возит помощь бойцам СВО

Брянская многодетная мать, с риском для жизни, возит помощь бойцам в зону СВО.

На телеканале «Брянская Губерния» в рамках шестичасового марафона в поддержку бойцов специальной военной операции «Все для Победы!» выступила военный волонтёр Карина Солобай. Многодетная мать собирает гуманитарную помощь военным и лично отвозит бойцам в зону СВО.

Вместе с единомышленниками Карина, несмотря на опасность, помогает 43-м подразделениям. Во время одной поездки около машины волонтёров дрон сбросил взрывное устройство. Взрыв прогремел рядом. Никто, к счастью, не пострадал.