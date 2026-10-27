Подростка из Ярославля ждёт суд за попытку обмануть двух брянских пенсионерок

2026, 27 октября 12:39

Подростка из Ярославля ждёт суд за попытку обмануть двух брянских пенсионерок. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о покушении на мошенничество. Приговор выслушает 17-летний житель Ярославля.

По версии следствия, фигурант выполнял роль курьера у телефонных мошенников. 7 сентября подросток похитил у пожилой жительницы Брянска, обманутой злоумышленниками, более 120 тысяч рублей. Затем юноша приехал к дому другой пенсионерки. От неё он намеревался получить 300 тысяч рублей. Преступление пресекла соседка потерпевшей. Она вызвала полицейских. Курьера задержали правоохранители.