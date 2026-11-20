Кражу металлических изделий со двора дома раскрыли брянские стражи порядка

2026, 20 ноября 16:33

Кражу металлических изделий со двора дома раскрыли брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 86-летняя жительница села Сетолово в Почепском районе. С территории её домовладения пропали тракторные грабли, борона и алюминиевая труба. Ущерб составил почти 30 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные полиции оперативно задержали подозреваемого в преступлении. 63-летний житель села ранее уже был судим за кражу. Имущество пенсионерки он сдал в пункт приема металлолома.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.