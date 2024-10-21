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Брянская станция переливания крови будет поставлять лекарства в Евразию

2024, 21 октября 12:36 Общество
Брянская станция переливания крови будет поставлять лекарства в Евразию
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Брянская станция переливания крови будет поставлять производимые лекарства в страны Евразиюи. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Брянская станция переливания крови прошла проверку Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на право на производству лекарственных препаратов. По полученному сертификату учреждение сможет поставлять лекарства в страны Европейского Экономического Союза (ЕАЭС). В него входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Ещё три страны являются наблюдателями, четыре находятся в зоне свободной торговли Союза входят Вьетнам, Сингапур, Сербия и Иран.

«Руководство брянской службы крови уверено, что репутация, которую за долгие годы заслужила станция переливания крови, станет серьезной «визитной карточкой» в любой стране, которая станет получателем лекарственных препаратов из Брянска», — подчеркнули в учреждении.

 

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