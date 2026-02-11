Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
11-кратный абсолютный чемпион Мира по армлифтингу впервые сдал кровь в Брянске

2026, 11 февраля 12:35
11-кратный абсолютный чемпион Мира по армлифтингу впервые сдал кровь в Брянске
11-кратный абсолютный чемпион Мира по армлифтингу впервые сдал кровь в Брянске. Об этом сообщили в соцсетях областной станции переливания крови.  

 

В Брянскую областную станцию переливания крови 11 февраля пришёл новый донор. Им стал абсолютный чемпион Мира по армлифтингу, председатель физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Пересвет», обладатель черного пояса по Карате до Вадо-кай Александр Бояров. Он является обладателем редкой группы крови. Так спортсмен решил помочь пациентам больниц. 

«От всей души поздравляем Александра Александровича с этим благородным началом!

Спасибо вам за этот осознанный и мужественный выбор! Ваша кровь действительно станет для кого-то самым ценным подарком — подарком будущего», – отметили в станции переливания крови..

