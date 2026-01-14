Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

На сообщество Брянской станция переливания крови подписались свыше 10 тысяч человек

2026, 14 января 11:57
На сообщество Брянской станция переливания крови подписались свыше 10 тысяч человек
Источник фото

На сообщество Брянской станция переливания крови в «ВКонтакте» подписались свыше 10 тысяч человек. 

Сотрудники Брянской областной станция переливания крови на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поделились радостной новостью. На сообщество подписались уже свыше 10 тысяч человек. Станция переливания крови стала первым медицинским госучреждением в регионе, чьи соцсети преодолели отметку в 10 тысяч подписчиков. 

«Страница в социальной сети – это не просто формальность или дань моде… Страница станции переливания крови – это живое общение и оперативная информация, рассказ о тех, кто сдаёт кровь и её компоненты, которые не просто хранятся на складе, а каждый день спасают жизни людей», – подчеркнули сотрудники учреждения. 

Продукция Брянской областной станция переливания крови востребована в больницах региона, в федеральных клиниках и на фронте.

Метки:

Читайте также

Доноров поздравили с Новым года в Брянской станции переливания крови
28 декабря 13:41
Доноров поздравили с Новым года в Брянской станции переливания крови
Брянская станция переливания крови будет поставлять лекарства в Евразию
21 октября 12:36
Брянская станция переливания крови будет поставлять лекарства в Евразию
Замминистра обороны России поблагодарил Брянскую станцию переливания крови
15 октября 14:22
Замминистра обороны России поблагодарил Брянскую станцию переливания крови

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13858) брянск (6730) ДТП (2657) ГИБДД (2177) прокуратура (2001) уголовное дело (1950) Александр Богомаз (1780) суд (1777) авария (1625) мчс (1453) коронавирус (1272) умвд (1010)