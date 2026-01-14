На сообщество Брянской станция переливания крови подписались свыше 10 тысяч человек

2026, 14 января 11:57

На сообщество Брянской станция переливания крови в «ВКонтакте» подписались свыше 10 тысяч человек.

Сотрудники Брянской областной станция переливания крови на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поделились радостной новостью. На сообщество подписались уже свыше 10 тысяч человек. Станция переливания крови стала первым медицинским госучреждением в регионе, чьи соцсети преодолели отметку в 10 тысяч подписчиков.

«Страница в социальной сети – это не просто формальность или дань моде… Страница станции переливания крови – это живое общение и оперативная информация, рассказ о тех, кто сдаёт кровь и её компоненты, которые не просто хранятся на складе, а каждый день спасают жизни людей», – подчеркнули сотрудники учреждения.

Продукция Брянской областной станция переливания крови востребована в больницах региона, в федеральных клиниках и на фронте.