Брянские многодетные семьи поучаствовали в празднике на Партизанской поляне
Брянские многодетные семьи поучаствовали в новогоднем празднике на Партизанской поляне. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
На Партизанской поляне прошло новогоднее интерактивное представление «Волшебным приключениям в лесу». В празднике приняли участие многодетные семьи из Брянска.
Ребята встретились с Дед Морозом, Снегурочкой и Бабой-ягой и волшебный Стилист. Дети вместе с родителями помогли Деду Морозу отыскать посох и перевоспитать Ягу, а также водители хоровод, пели и играли. Также все выпили чаю с угощением в настоящей землянке и написали письма с новогодними поздравлениями для участников СВО.