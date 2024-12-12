Брянские парки украсили к новогодним праздникам

В парках Брянска засверкали елки и гирлянды к новогодним праздникам. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

До Нового года осталось 19 дней. Парки Брянска уже наполнила праздничная атмосфера.

В центральном парке имени 1000-летия Брянска на площади Воинской славы смонтировали 16-метровую ель. Рядом стоят украшенные шарами и гирляндами новогодние арки, а также святящиеся снеговик с санями и олень, который везёт подарки. Гирляндами украсили фонарные столбы. Такое в парке заливают каток.

В парке имени Толстого играет новогоднии песни, знакомые с детства. На входе горожан встречает новогодний баннер. Вечером аллеи переливаются разноцветными гирляндами.

В Майском парке на укрытой под снегом клумбе установили электрическую новогоднюю ёлку. Аллеи подсвечиваются гирляндами и силуэтами снеговиков на фонарных столбов.

К дому Бабы Яги в парке «Юность» протянули световую гирлянду. На месте водяного фонтана появился электрический. На входе в парк установлены инсталляции ёлки и зайца. Также в «Юности» развесили более 350 метров гирлянд.