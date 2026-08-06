Брянские полицейские провели для подростков мастер-класс по катанию на коньках

2026, 06 августа 09:10

Мероприятие прошло в ледовом дворце спорткомплекса «Десна».

В Брянске полицейские и общественники организовали для подростков мастер-класс по катанию на коньках. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Брянской области и член Общественного совета Дмитрий Ларин пригласили ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, на ледовую арену спорткомплекса «Десна». Участникам помогли подобрать коньки и напомнили правила безопасного поведения на льду.

Дмитрий Ларин отметил, что подобные мероприятия проводятся как можно чаще, чтобы доставить детям положительные эмоции и привить им принципы здорового образа жизни.