Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Люди

В Брянске предложили заменить вредные привычки профориентацией и работой

2026, 05 августа 14:39
В Брянске предложили заменить вредные привычки профориентацией и работой
Источник фото

На совещании у главы городской администрации обсудили повышение социальной активности молодежи и пропаганду здорового образа жизни.

 

В Брянске профориентация и трудоустройство подростков рассматриваются как альтернатива вредным привычкам и асоциальному образу жизни. Как сообщила и.о. председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Анна Миронова, для школьников и студентов доступны профориентационные экскурсии «Город предприятий и заводов», которые знакомят с местной промышленностью и помогают выбрать направление для учебы и работы.

На каникулах подростки 14-18 лет могут устроиться на работу. На эти цели из бюджета города выделили более 577 тысяч рублей. 60 ребят придут работать в дорожное управление Брянска и службу комплексного обслуживания зданий и территорий муниципальных учреждений культуры. Со временем количество рабочих мест для несовершеннолетних планируется увеличить.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

В Брянске снесли аварийную двухэтажку, расселенную три года назад
05 августа 12:53
В Брянске снесли аварийную двухэтажку, расселенную три года назад
Брянск обновит автобусный парк: 192 новые машины — уже на линии
05 августа 12:17
Брянск обновит автобусный парк: 192 новые машины — уже на линии
Брянские борцы завоевали медали на Спартакиаде учащихся России
05 августа 10:37
Брянские борцы завоевали медали на Спартакиаде учащихся России

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16047) брянск (7114) ДТП (2828) ГИБДД (2398) прокуратура (2156) уголовное дело (2096) Александр Богомаз (1998) суд (1798) авария (1706) мчс (1569) коронавирус (1272) дороги (1126)