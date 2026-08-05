В Брянске предложили заменить вредные привычки профориентацией и работой

2026, 05 августа 14:39

На совещании у главы городской администрации обсудили повышение социальной активности молодежи и пропаганду здорового образа жизни.

В Брянске профориентация и трудоустройство подростков рассматриваются как альтернатива вредным привычкам и асоциальному образу жизни. Как сообщила и.о. председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Анна Миронова, для школьников и студентов доступны профориентационные экскурсии «Город предприятий и заводов», которые знакомят с местной промышленностью и помогают выбрать направление для учебы и работы.

На каникулах подростки 14-18 лет могут устроиться на работу. На эти цели из бюджета города выделили более 577 тысяч рублей. 60 ребят придут работать в дорожное управление Брянска и службу комплексного обслуживания зданий и территорий муниципальных учреждений культуры. Со временем количество рабочих мест для несовершеннолетних планируется увеличить.