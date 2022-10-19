Брянские проститутки начали предлагать услуги под видом инженеров по охране труда

На популярных сайтах бесплатных объявлений в Брянской области появились сомнительные предложения в разделах по поиску работы и сотрудников.

Местные жрицы любви начали предлагать интимные услуги, размещая свои контакты под видом объявлений соискателей, ищущих работу по различным обычным профессиям. Распознать такие варианты легко по сопровождающим их фотографиям девушек, которые зачастую бывают и слишком откровенны.

Были замечены подобные объявления, замаскированные под ищущих работу продавца, инженера по охране труда, водителя. Однако при звонке по указанным координатам озвучиваются набор предоставляемых интимных услуг и их стоимость. Не исключено, что часть объявлений, как и на специализированных сайтов, где рекламируются услуги «фей», размещают мошенники, которые собирают с потенциальных клиентов «предоплату».

Ни полиция, ни администрация досок объявлений на столь сомнительные предложения не реагирует.