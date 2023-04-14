Брянские школьники нарисуют бойцов спецоперации для выставки

Детям рассказывают об истории побед и подвигах защитников Отечества, а потом помогают изобразить своего Героя на бумаге. Из рисункоы детей оформят выставку в Региональной общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева к 9 мая.

Брянские школьники рисуют бойцов спецоперации для выставки в рамках марафона «Наша Победа». Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

Временная переправа Как наладили транспортное сообщение в Дорогобужском районе во время паводка. В Смоленской области в связи с активным таянием снега и вскрытием рек ряд водных артерий вышел из берегов, затопив дороги и приусадебные участки в разных уголках региона. В конце прошлой недели врио губернатора Василий Анохин совершил рабочую поездку в Дорогобужский район. Здесь из-за наступления весеннего половодья

Поддержка одарённых детей В Лицее им. Кирилла и Мефодия отремонтируют общежитие и приведут в порядок крышу и фасад столовой. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин по итогам посещения образовательного учреждения. В ходе визита глава региона также пообщался с лицеистами и педагогами. Отметим, что Лицей занимает лидирующие позиции по уровню образования среди школ Смоленщины, выпускает больше всего «стобалльников»

С неформальным визитом Врио губернатора Василий Анохин провёл рабочее совещание с главами муниципалитетов. В ходе прошедшей встречи глава региона обозначил свои ключевые требования к руководителям районов и формат совместной работы. «Мой подход к деятельности глав районов очень простой. Абсолютно такой же, как и с членами моей администрации — реальное решение проблемных вопросов наших граждан на местах. Это ключевое.