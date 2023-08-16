Брянские спикер передал продукты и мёд военнослужащим

Председатель Брянской областной Думы передал военным на границе продукты и мёд с личной пасеки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с военнослужащими в Стародубском муниципальном округе. От депутатского корпуса и фермерских хозяйств Меленской сельской территории он передал более тонны продуктов. Также военнослужащим вручили 160 кг меда, в том числе и с личной пасеки Валентина Суббота.

«Мы стараемся поддерживать бойцов на важных участках фронта, а что может быть сложнее и ответственнее границы, особенно в настоящее время!» — подчеркнул Валентин Суббот.