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Брянские спикер передал продукты и мёд военнослужащим

2023, 16 августа 14:32 Общество
Брянские спикер передал продукты и мёд военнослужащим
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Председатель Брянской областной Думы передал военным на границе продукты и мёд с личной пасеки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с военнослужащими в Стародубском муниципальном округе. От депутатского корпуса и фермерских хозяйств Меленской сельской территории он передал более тонны продуктов. Также военнослужащим вручили 160 кг меда, в том числе и с личной пасеки Валентина Суббота.

«Мы стараемся поддерживать бойцов на важных участках фронта, а что может быть сложнее и ответственнее границы, особенно в настоящее время!» — подчеркнул Валентин Суббот.

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