Брянский театр моды представит регион на всероссийском конкурсе «Наследие нации»

2026, 26 ноября 16:37

Брянский театр моды представит регион на всероссийском конкурсе «Наследие нации». Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

На прошлой неделе во Дворце культуры им. Д.Е. Кравцова в Брянске состоялся региональный отборочный этап III Всероссийского фестиваля-конкурса «Наследие Нации». Участие в нём приняли воспитанники театр моды «Образ» областного губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. Коллектив представил семь коллекций в различных номинациях.

Гран-при конкурса завоевали номера «Широка страна моя родная», «Бохо» и «Эволюция». Специальным дипломом жюри отмечена креативность коллектива. Лауреатами первой степени стали коллекции «Шанель», «Цирк», «Родина» и «Космос».

Победители представят регион на финале конкурса в Москве 12 декабря.

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