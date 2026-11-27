Дом, где надежды хватает на всех: как «Хэсэд Тиква» тридцать лет помогает людям

2026, 27 ноября 16:47

В Брянске есть адрес, куда приходят и за помощью, и за компанией. Областной еврейский общинно-благотворительный центр «Хэсэд Тиква» открылся в 1996 году, а его название переводится как «Добрая надежда». Все это время центром бессменно руководит Ирина Черняк.

По ее словам, сегодня это одна из ведущих социально ориентированных организаций, и у всех программ центра одна цель – помогать людям. Нуждающимся здесь предлагают социальный патронаж и программы питания, а маломобильным и немобильным людям помогают с социализацией. Когда нужно, подключается «SOS-экстренная помощь», а по показаниям и медицинские программы. Центр действует в строгом соответствии с российским законодательством и включен в общероссийский реестр поставщиков социальных услуг.

Социальных работников в центре более 200, и все они совершенствуют свою подготовку на семинарах по уходу на дому. Есть и программа защиты от профессионального выгорания, ведь работа у них трудная и ежедневная.

Кроме социальной защиты, центр занимается укреплением межнациональных отношений и рассказывает о еврейской истории и культуре, а история эта на Брянщине долгая. Первые евреи появились здесь еще при Петре Первом, а основной приток начался при Екатерине Великой, после разделов Польши. Из-за черты оседлости в самом Брянске их было относительно немного, зато в нынешних юго-западных районах доля еврейского населения местами доходила до 60 и даже до 90 процентов.

Впрочем, и в самом городе это прошлое оставило след на карте. Сквер у автовокзала в Советском районе недавно назвали Комсомольским, но в народе его зовут «еврейкой» или «еврейской горкой». Когда-то здесь было кладбище Брянского гарнизона, и одна из его частей предназначалась для евреев. Подробнее о том, как жили евреи на Брянщине и через что они прошли в годы немецко-фашистской оккупации, рассказывают на экскурсиях в небольшом, но интересно оформленном музее «Дорогами памяти».

Своя история есть и у самого «Хэсэд Тиква», и она тоже на виду. В коридоре висят фотографии разрушенных помещений, с которых все начиналось, и рядом с нынешними уютными кабинетами разница видна сразу. Одного энтузиазма для этого было бы мало: помогли неравнодушные люди и взаимодействие с региональными и муниципальными властями.

Сегодня сюда приходят люди разных возрастов. Еврейская семейная служба поддерживает семьи с детьми, для них работают «Школа раннего развития» и центр коррекции «Школа Радости». Молодежь ездит на загородные семинары и в лагеря, бывает в Израиле и других странах, а любителей сцены ждет театральная студия «БЕТ». Занятие по душе найдет каждый: есть хор, керамическая мастерская, флористика, йога смеха, библиотека и клубы по интересам. Совет ветеранов вместе с молодежью и волонтерами поддерживает маломобильных людей и проводит акции памяти, а программы «Вернуть достоинство» и «В поисках утраченного имени» помогают сохранить память о Холокосте на Брянщине.

«Мы действуем в интересах людей, наша работа – делать людей счастливыми», – говорит Ирина Черняк.