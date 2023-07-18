Брянские студенты стали призерами Всероссийского чемпионатного движения по лабораторному медицинскому анализу.
На базе Пермского базового медицинского колледжа прошли этап Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству в компетенции «Лабораторный медицинский анализ». Регион представили студентка Брянского базового медицинского колледжа Дарья Макушина и ученик Брянского городского лицея № 2 им. М. В. Ломоносова Глеб Афонюшкин.
На соревнования собрались 24 человека из разных регионов России. Они должны были провести клинические, микробиологические и морфологические лабораторные исследования, а также санитарно-эпидемиологические и инструментальные исследования.
Дарья Макушина стала серебряным призёром в основной возрастной категории. А Глеб Афонюшкин занял третье место в возрастной категории «Юниоры».
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