Брянские студенты стали призерами Всероссийского чемпионатного движения по лабораторному медицинскому анализу.

На базе Пермского базового медицинского колледжа прошли этап Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству в компетенции «Лабораторный медицинский анализ». Регион представили студентка Брянского базового медицинского колледжа Дарья Макушина и ученик Брянского городского лицея № 2 им. М. В. Ломоносова Глеб Афонюшкин.

На соревнования собрались 24 человека из разных регионов России. Они должны были провести клинические, микробиологические и морфологические лабораторные исследования, а также санитарно-эпидемиологические и инструментальные исследования.

Дарья Макушина стала серебряным призёром в основной возрастной категории. А Глеб Афонюшкин занял третье место в возрастной категории «Юниоры».