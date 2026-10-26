Представитель брянского центра «Народное творчество» выступил на конференции «Сила традиций: путь к единству»

2026, 26 октября 18:28

Представитель брянского центра «Народное творчество» выступил на конференции «Сила традиций: путь к единству». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

22 октября в культурно-просветительском центре «Дубровицы» городского округа Подольск в Московской области состоялась научно-практическая конференция «Сила традиций: путь к единству». Участие в ней приняли около 650 человек: специалисты муниципальных культурно‑досуговых учреждений Московской области, Москвы, Белгородской и Тульской областей.

Спикером от Брянской области стал заведующий сектором традиционной народной культуры центра «Народное творчество» Иван Булаткин. Он поделился наработками в сфере сохранения и трансляции нематериального этнокультурного достояния. Также Иван Булаткин продемонстрировали фильм-реконструкцию «Зимние Святки в Брянской области».