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Культура

Представитель брянского центра «Народное творчество» выступил на конференции «Сила традиций: путь к единству»

2026, 26 октября 18:28
Представитель брянского центра «Народное творчество» выступил на конференции «Сила традиций: путь к единству»
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Представитель брянского центра «Народное творчество» выступил на конференции «Сила традиций: путь к единству». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

 

22 октября в культурно-просветительском центре «Дубровицы» городского округа Подольск в Московской области состоялась научно-практическая конференция «Сила традиций: путь к единству». Участие в ней приняли около 650 человек: специалисты муниципальных культурно‑досуговых учреждений Московской области, Москвы, Белгородской и Тульской областей. 

Спикером от Брянской области стал заведующий сектором традиционной народной культуры центра «Народное творчество» Иван Булаткин. Он поделился наработками в сфере сохранения и трансляции нематериального этнокультурного достояния. Также  Иван Булаткин продемонстрировали фильм-реконструкцию «Зимние Святки в Брянской области».

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