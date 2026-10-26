Подозреваемого в мошенничестве иностранца суд в Брянске заключил под стражу

2026, 26 октября 10:33

Подозреваемого в мошенничестве иностранца суд в Брянске заключил под стражу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. По подозрению в преступлении правоохранители задержали 45-летнего иностранного гражданина.

По предварительной версии, 19 октября 2026 года фигурант представился жителю Брянска инспектором налоговой полиции. Под предлогом сохранения сбережений на «безопасном счёте» он пытался похитить 650 тысяч рублей. Потерпевший не поверил и обратился в правоохранительные органы. Полицейские задержали курьера.

Суд заключил иностранца под стражу на время расследования.