Брянские таможенники передали военным стройматериалы

Брянские таможенники передали военным в зоне СВО стройматериалы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Брянские таможенники собрали очередную партию груза для военнослужащих в зоне спецоперации. В это раз посылки отправили на купянское направление. Сотрудники ведомства купили для бойцов из Брянской области сварочный аппарат, пять бензопил, полсотни лопат, 150 килограммов гвоздей, десяток молотков и топоров.

«Также для бойцов приобрели печь для полевой бани с емкостью для нагрева воды. Надеемся, что переданная помощь облегчит бытовые тяготы несения службы», — сказал начальник Брянской таможни Сергей Санакоев.