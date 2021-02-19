Брянский блогер Коломейцев засобирался в колонию

Об этом он сообщил на своем канале в Youtube.

Брянский блогер Александр Коломейцев может вернуться в колонию. Об этом он сообщил в своей программе «Вдребезги» на канале в Youtube.

По словам Коломейцева, который сейчас находится под домашним арестом, ему запрещено выходить из дома «даже в аптеку». По какой причине бывший предприниматель приготовился к новому заключению, пока неизвестно.

Напомним, в июне прошлого года блогера судили по уголовным статьям за оскорбление власти, нарушение неприкосновенности частной жизни и побои и приговорили его к году и трем месяцам колонии-поселения.

Однако Первый кассационный суд в Саратове постановил, что уголовное преследование было незаконным, его деяния подпадают под административное законодательство. Дело направили на новое рассмотрение.