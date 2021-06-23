Брянский цирк вступил в борьбу с коронавирусом

На площадке учреждения открыли прививочный пункт.

В брянском цирке для желающих пройти процедуру вакцинирования организовали отдельную входную зону. Сам кабинет работает дважды в неделю: по средам и пятницам. Сделать прививку можно в дневное время – с 9.00 до 17.00.

После получения первого компонента вакцины привитым вручают сертификат. Этот документ дает право стать зрителем циркового представления.

Брянская область установила антирекорд по количеству смертей от COVID-19 за время пандемии. Прошедшие сутки унесли жизни девяти человек. По сообщению регионального оперштаба, всего за время пандемии заразились коронавирусом 42 628 человек, выздоровели – 41 118, умерли – 425.