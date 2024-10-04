Брянский дошкольник внесён в энциклопедию одарённых людей России

Шестилетний Глеб Костин внесён в энциклопедию одарённых людей России. Об этом сообщили в городской администрации.

Воспитанника детского сада №111 «Гнёздышко» Глеба Костина включили в энциклопедию одарённых людей России. Шестилетний мальчик не раз побеждал на международных и всероссийских конкурсах по декламации стихов.

«Глеб с трёх лет занимается декламацией стихов. Это великолепная тренировка памяти. Он учится, не стесняясь, общаться, грамотно излагать свои мысли. И, конечно, мы очень благодарны нашему воспитателю в детском саду Елене Кузнецовой. Именно она, занимаясь с ребёнком каждый день, сумела открыть у сына талант», — рассказала мама мальчика Оксана Костина.

Елена Кузнецова 42 года воспитывает детей в детском саду «Гнездышко» и 15 лет она учит их выразительно читать стихи.

«Для каждого воспитанника я подбираю своё стихотворение, ориентируюсь на темперамент ребенка. Уделяется внимание мимике, жестам, интонации. Мы разучиваем патриотические стихи. Не просто зазубриваем текст наизусть, но и разбираем смысл каждой строчки. Так мы вместе учим историю родной страны», — уточнила Елена Кузнецова.

Воспитанники Елены Кузнецовой неоднократно становились победителями конкурсов в России, Испании, Франции и Финляндии. В детском саду целую стену занимают завоёванные ими кубки, грамоты и медали.