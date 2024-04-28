Брянский эксперт Сергей Горелов напомнил о конкурсе для бизнесменов

В середине апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз утвердил порядок предоставления субсидий для поддержки проектов развития туристской инфраструктуры региона. Участник «Экспертного клуба» из Брянской области Сергей Горелов уточнил, что более 30 миллионов рублей распределят между победителями конкурсного отбора.

«Оперативно сработало правительство региона. Надеюсь, инициативные предприниматели тоже не заставят себя долго ждать», — подчеркнул эксперт.