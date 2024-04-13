Брянский эксперт Сергей Горелов назвал пал сухой травы диверсией

Брянский эксперт Сергей Горелов прокомментировал участившиеся пожары. Так, спасатели региона на минувшей неделе 76 раз тушили возгорания сухой травы.

«Послушайте, но это же настоящая диверсия! Год из года упрямо, назло здравому смыслу, люди устраивают травяные палы. Даже если огонь не перекинется на лес или жильё, всё равно это колоссальный вред – и людям, вынужденным дышать гарью, и лугам, на которых выгорает не только прошлогодняя растительность, но и ещё только просыпающаяся молодая. А ещё гибнет вся полевая живность – от птиц до почвенных микроогранизмов, обеспечивающих перегной и, значит, урожайность», — подчеркнул эксперт.

Сергей Горелов назвал виновников таких пожаров диверсантами и предложил ужесточить для них наказание.