12 апреля исполнилось 63 года со дня первого полёта человека в космос. В 1961 году Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» совершил орбитальный облёт планеты Земля.
Заслуженный создатель космической техники, брянский эксперт Сергей Горелов поздравил всех причастных с Днём космонавтики.
«Это не только работники ракетно-космической отрасли. Покорение Космоса было бы невозможным без работы педагогов, воспитывающих новые поколения научной, инженерной и конструкторской элиты, без труда шахтёров, металлургов, химиков, металлообработчиков и представителей множества других профессий», – подчеркнул эксперт.
Сергей Горелов добавил, что покорение космоса — это труд миллионов людей, а создать космические корабли и воспитать героев-первопроходцев может только сильная страна. Эксперт подчеркнул, что Россия остаётся космической державой.
«Поздравляю вас с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и, конечно, ещё множества творческих и трудовых успехов на благо Родины! Мечтайте о звёздах, мечтайте о Космосе и, каждый на своём рабочем месте, помните, что ваш труд, так или иначе, тоже помогает двигаться вперёд и ввысь», – сказал Сергей Горелов.
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