Брянский эксперт Сергей Горелов прокомментировал реализацию масштабных проектов

Накануне первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин анонсировал на пресс-конференции реализацию двух масштабных проектов в областном центре. Так, от Телецентра к Черному мосту построят четырёхполосную магистраль, а от Чёрного до Славянского моста – набережную.

Участник «Экспертного клуба» из Брянской области Сергей Горелов назвал эти планы мегапроектами.

«Ещё совсем недавно такие планы вызвали бы недоверие – уж больно невероятны, объём работ колоссальный. Но после строительства проспекта Героев, Славянского моста, дворца Единоборств сомнений ни у кого не возникает – всё будет сделано», – подчеркнул Сергей Горелов.

Эксперт добавил, что руководство города и области хорошо реализует масштабные задачи.

«Жители областного центра на практике знают, что если планы озвучены, то они будут реализованы, даже если при реализации возникнут непредвиденные сложности», – заключил Сергей Горелов.