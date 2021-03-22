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Брянский фотограф участвует в конкурсе «Самая красивая страна»

2021, 22 марта 08:15 Общество
Брянский фотограф участвует в конкурсе «Самая красивая страна»
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Его работа называется «Пролетая над Свенским монастырем».

Брянский фотохудожник Павел Стрельцов участвует в фотоконкурсе Русского географического общества «Самая красивая страна».

Как сообщает региональное правительство, недавно Павел Стрельцов получил сертификат с поздравлением, в котором сообщается, что он стал на шаг ближе к победе. Снимок «Пролетая над Свенским монастырем» успешно прошел первый этап фотоконкурса и претендует на выход в полуфинал.

Фотоконкурс Русского географического общества впервые прошел в 2015 году. За прошедшие годы он стал одним из самых масштабных в России.

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