Брянский фотограф участвует в конкурсе «Самая красивая страна»

Его работа называется «Пролетая над Свенским монастырем».

Брянский фотохудожник Павел Стрельцов участвует в фотоконкурсе Русского географического общества «Самая красивая страна».

Как сообщает региональное правительство, недавно Павел Стрельцов получил сертификат с поздравлением, в котором сообщается, что он стал на шаг ближе к победе. Снимок «Пролетая над Свенским монастырем» успешно прошел первый этап фотоконкурса и претендует на выход в полуфинал.

Фотоконкурс Русского географического общества впервые прошел в 2015 году. За прошедшие годы он стал одним из самых масштабных в России.