Дело о стройке у Свенского монастыря направили в суд

Виновных привлекут к ответственности.

Материалы дела о коммерческом строительстве у Свенского монастыря направили в суд.

Как сообщает региональный исполком движения «Народный фронт «За Россию» со ссылкой на управление по охране и сохранению культурного наследия Брянской области, суд решит вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

В начале мая брянцы возмутились тем, что под стенами древней святыни, на самом живописном месте кто-то начал возводить капитальное строение.

Представители «Народного фронта» обратились в контролирующие органы, где пояснили, что земля, на которой начата стройка, относится к ансамблю Свенского Успенского монастыря – объекту культурного наследия федерального значения, хозяйственная деятельность на ней ограничена и любое строительство исключено.

«Место, на котором могла появиться незаконная постройка, расположено рядом со смотровой площадкой с потрясающим видом на окрестности Свенского монастыря. Здесь почти всегда много людей в любой сезон. Многие жители Брянска приводят сюда своих друзей и родных, приезжающих из других регионов России и из-за рубежа. Но, похоже, одни люди видят красоту, другие – исключительно прибыль», – сообщила эксперт регионального отделения Народного фронта, журналист Ирина Азарова.