Брянский губернатор поблагодарил директора РТРС

Губернатор Брянской области поблагодарил гендиректора Российской телевизионной и радиовещательной сети за подсветку на телебашне.

Глава региона встретился с генеральным директором ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андреем Романченко. Они обсудили перспективы работы Брянского филиала телерадиоцентра.

«Это одно из стабильно развивающихся предприятий региона, которое обеспечивает бесперебойную качественную трансляцию федеральных и региональных программ. На протяжении последних трех лет филиал под руководством Ирины Вячеславовны Малявко становился лучшим среди филиалов РТРС с численностью до 100 штатных единиц, а по результатам 2021 года обошел все 77 филиалов РТРС с отрывом более чем в 100 баллов», – подчеркнул Александр Богомаз.

Губернатор поблагодарил гендиректора за вклад в развитие цифрового телевидения в Брянской области и подсветку телебашни Брянского радиотелевизионного центра.