Брянский губернатор посетил стройки в областном центре

Губернатор Брянской области проконтролировал ход работ на стройках в областном центре. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Первым объектом на рабочей поездке главы региона по стройкам Брянска стал Славянский мост.

«Сейчас здесь готовятся к монтажу 7-го пролета моста, укреплению откосов подпорных стенок со стороны улицы Калинина. Понятно, что все возможные сроки сдачи этого важного для города объекта нарушены, теперь подрядчик представил новый график работ, и никакие природные явления, например, паводок уже не мешают ему их проводить», – подчеркнул Александр Богомаз.

В Володарском районе Брянска строят военный госпиталь на 150 коек. В медучреждении будет несколько корпусов и вертолетная площадка.

«Приняли решение продлить и расширить дорогу, ведущую к Брянской психиатрической больнице и госпиталю. Будет решен и вопрос с водопроводом, а также город определит площадки в Володарском районе, где можно будет построить жилье для сотрудников госпиталя», – отметил глава региона.

К работам в микрорайоне по улице Флотской у губернатора не возникло замечаний.

«Школа строится с опережением графика, к детскому саду пока тоже нет вопросов — завершена кладка второго этажа здания, ведутся работы по устройству инженерных сетей. Важная часть инфраструктуры нового микрорайона — строительство дорог, ливневки, очистных сооружений. Работы ведутся по графику», – уточнил глава региона.

А в Бежицком районе создается спортивный городок. Там уже работает новый ледовый дворец и стадион «Десна». На последнем тренируются семь футбольных команд и проходят Всероссийские легкоатлетические соревнования. Также здесь реконструируют ледовый дворец «Пересвет».

«Еще один объект, который скоро введем в эксплуатацию, — крытый футбольный манеж, здесь тоже все по графику. Создаем условия для занятий спортом по всей области, и главное, что радует, спортивные сооружения, которые строим, востребованы», – заключил Александр Богомаз.