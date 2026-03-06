Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Общество

Брянский губернатор поздравил матерей и вдов защитников Отечества

2026, 06 марта 12:00
Брянский губернатор поздравил матерей и вдов защитников Отечества с наступающим 8 Марта. Об этом рассказали пресс-службе регионального правительства. 

 

Накануне Международного женского дня в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества» губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с матерями и вдовами защитников Отечества, погибших в ходе спецоперации. Они приехали на встречу из Суража, Брасово, Суземки, Гордеевки, Стародуба, Дятьково, Клинцов. 

«Ребята выбрали особый путь — служение Отечеству, встали на защиту Родины, России, наших жителей. И это результат воспитания, без всякого сомнения. Чему бы нас ни учили в школе, в институте, что, конечно, очень важно, но все-таки основа воспитания любого человека, основа его ценностных ориентиров закладывается в семье. У них одна боль на всех. Для мамы, сколько бы лет ни было ее сыну, он всегда ребенок. И потерять свое дитя — это самая страшная трагедия… Это героические женщины. Их сыновья совершили подвиг, защищая Родину, а подвиг матерей и жен — вера и терпение, огромное душевное мужество, сила жить дальше», – отметил Александр Богомаз.

