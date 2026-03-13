2026, 13 марта 17:39

Брянский губернатор поздравил тружеников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В пятницу, 13 марта, в Хрустальном зале регионального правительства прошло торжественное мероприятие в честь Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Тружеников и ветеранов сферы ЖКХ поздравили губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель облдумы Валентин Суббот, чиновники и депутаты.

«Спасибо сотрудникам сферы ЖКХ за их тяжелый самоотверженный труд! Желаю мира, добра, благополучия, и, конечно же, всем нам победы, ради которой мы все будем усердно работать!» – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

Глава региона и другие почётные гости вручили представителям профессии государственные награды за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Брянской области и профессионализм.