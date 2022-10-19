Брянский курсант избежал суда после отчисления из училища

Курсант из Брянской области, отчисленный из Нахимовского училища после начала военной спецоперации в Украине, избежал суда по иску его командования.

При зачислении в училище брянец подписал контракт и принял обязательства либо отслужить в армии весь период учебы и еще пять лет после выпуска, либо вернуть затраты на свою военную и специальную подготовку.

Будучи отчисленным из училища за неуспеваемость, денег он не вернул, и командование училища обратилось в суд.

Однако бывший курсант все же вернул причитающиеся с него 150 тысяч рублей добровольно, и иск был отозван за ненадобностью.

Ранее военнослужащий с Брянщины, который после начала спецоперации решил добровольно расторгнуть контракт, обратился в суд после того, как командование дважды проигнорировало его рапорты об увольнении. После подачи им искового заявления, контракт с ним был расторгнут до начала рассмотрения дела в суде.