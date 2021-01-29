Брянский осужденный занял второе место в онлайн-первенстве по двоеборью

Брянская воспитательная колония приняла участие в открытом первенстве по двоеборью среди воспитательных колоний ФСИН России, которое проходило в спортивном зале учреждения в режиме онлайн.

В соревновании Брянскую воспитательную колонию представил осужденный Дмитрий И. Перед соревнованием участник прошел медицинский осмотр и был допущен к соревнованию.

В целом, все участники состязаний выполняли упражнения по следующим дисциплинам: поднимание туловища, сгибание и разгибание рук.

Осужденный Брянской воспитательной колонии в первенстве занял второе место.