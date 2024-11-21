Брянский патриотический клуб «Феникс» помогает военнослужащим

Брянский патриотический клуб «Феникс» плетёт маскировочные сети для военнослужащих. Об этом рассказали в городской администрации.

С начала специальной военной операции в городском доме культуры имени Горького работает патриотический клуб «Феникс». Более 30 участников в основном пенсионного и предпенсионного возраста в свободное время оказывают посильную помощь военным. Они делают окопные свечи, маскировочные сети и костюмы, одеяла и подушки.

«Сейчас участники «Феникса» перешли на плетение зимних маскировочных сетей и усиленное изготовление окопных свечей. Особенно ценно, когда за проделанную работу от солдат поступают слова благодарности», — отметил директор Дома культуры Алексей Ерохин.