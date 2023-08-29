Брянский педагог стал полуфиналистом проекта «Классная тема!»

Педагог школы Брянска Кирилл Минкин дошел до полуфинала проекта «Классная тема!». Об этом рассказали в региональном департаменте образования.

В 2023 году заявки на участие в проекте «Классная тема!» направили 7 тысяч педагогов из 89 регионов России. Комиссия Минпросвещения России определила 35 полуфиналистов. В их число вошел учитель русского языка и литературы школы № 51 Брянска, участник федеральной экспертной сети «Созвездие Флагманов образования» Кирилл Минкин.

«На мой взгляд, это очень важный и интересный проект, поскольку он реализуется по поручению Президента России и способствует повышению престижа профессии учителя, что приобретает особую ценность в Год педагога и наставника. Конечно, это и возможность для реализации своих педагогических и ораторских способностей на большую аудиторию. Рад представлять Брянскую область на федеральном уровне, скоро состоятся съемки полуфинала, очень надеюсь на поддержку детей, коллег, друзей и земляков!» — отметил Кирилл.

Семь педагогов примут участие в финальных испытаниях. Их будет транслировать телеканал «Россия». А победитель конкурса получит возможность вести авторскую программу на федеральном телеканале.