Брянский повар прокололся на муссе в «Битве шефов»

Повар из Брянска Дмитрий Ходунов, который участвовал в кастинге кулинарного шоу «Битва шефов» на федеральном телеканале «Пятница», не смог пройти в финал.

Блюдо, с которым он пришел на кастинг, осьминог с копченой страчателлой, впечатлило жюри, и Дмитрий даже попал в команду шефа Ивлева.

А вот дальнейшие испытания стали для него неприятным сюрпризом. Приготовить как положено мусс он не смог.

Дмитрий слегка расстроился. Но обещает усовершенствовать свои навыки приготовления десертов.

Дмитрий трудится поваром в общепите последние два года. Ранее же был сварщиком.