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Общество

Брянский спикер обсудил законодательные инициативы с председателем Общественной палаты

2026, 26 октября 14:31
Брянский спикер обсудил законодательные инициативы с председателем Общественной палаты
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Брянский спикер обсудил законодательные инициативы с председателем Общественной палаты. Об этом сообщили в региональном парламенте. 

 

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с председателем Общественной палаты региона Валерием Родомановым. Они обсудили перспективы взаимодействия в сфере совершенствования регионального законодательства. Валерий Родоманов предложил разработать законодательную инициативу о повышении эффективности механизмов общественного контроля, а также закреплении координирующей роли общественной палаты в этой сфере.

«Наша цель – формирование прозрачной и понятной системы общественного контроля, обеспечение учёта мнения граждан при принятии управленческих решений, а также повышение результативности контрольных механизмов. Уверен, вместе мы сможем добиться ощутимых изменений в этом направлении», – отметил спикер Валентин Суббот.

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