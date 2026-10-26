Брянский суд взыскал с работодателя более 4,5 млн рублей в пользу травмированного сотрудника

2026, 26 октября 11:31

Брянский суд взыскал с работодателя более 4,5 млн рублей в пользу работника, лишившегося рук на производстве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство Бежицкого района Брянска обратился 37-летний житель региона. Мужчина был кровельщиком у индивидуального предпринимателя. В январе 2025 года при работе на дробильном станке произошёл несчастный случай. Мужчина лишился обеих рук. К работе на оборудовании он был допущен без средств защиты, предварительного обучения и инструктажа.

Чтобы избежать ответственности работодатель подписал приказ об увольнении пострадавшего датой, предшествующей несчастному случаю.

Прокуратура обратилась в суд с иском. Высшая инстанция признала увольнение незаконным, обязала работодателя провести расследование, а также выплатить задолженности по заработной плате и процентов за ее задержку, компенсации за неиспользованный отпуск и моральный вред. Всего в пользу мужчины взыскано более 4,5 млн рублей. Решение не вступило в законную силу.