Брянский суд дисквалифицировал начальника стройорганизации за нарушение контракта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Бежицкого района Брянска выявили нарушение законодательства в сфере госзакупок. Так, управление капитального строительства и строительная организация заключили муниципальный контракт на реконструкцию ледового дворца «Пересвет» в Брянске. Работы подрядчик должен был завершить до 30 сентября 2024 года. Но в установленный срок специалисты с задачей не страправились.

Прокуратура в отношении начальника участка строительной компании возбудила дело об административном правонарушении.Суд дисквалифицировал должностное лицо на полгода.