Брянский вытрезвитель за праздники «посетили» восемь человек

В вытрезвитель в Брянске за праздничные дни попали восемь мужчин. Об этом сообщили в городской администрации.

Все праздничные выходные были рабочими для сотрудников Центра оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении Брянска. В вытрезвитель за каникулы попали восемь мужчин. Двое из них провели в Центре новогоднюю ночь.

«Практически всех привозили в вытрезвитель сотрудники скорой помощи с городских остановок общественного транспорта. Без такой помощи нетрезвые люди могли замерзнуть насмерть. Каждого в вытрезвителе осмотрел врач, уложили спать. Обморожений удалось избежать. Протрезвевших людей мы поздравляли с Новым годом и отправляли по домам», — рассказал директор Центра Олег Алексеев.